Подмосковье 16 августа 2023, 15:22 Врачи МОНИКИ впервые в России установили новый диагноз по ревматологии Unsplash

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Специалисты отделения ревматологии МОНИКИ диагностировали у 37-летнего пациента крайне редкое заболевание — TAFRO-синдром. Мужчина обратился к медикам с лихорадкой, отеками, сердечной недостаточностью и поражением почек.

Ранее пациент наблюдался в нескольких столичных клиниках, где ему ставили разные диагнозы. Прописанное лечение помогало лишь частично и временно. После морфологической экспертизы врачи МОНИКИ подтвердили TAFRO-синдром, в мире известны всего около 150 случаев этого заболевания.

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«Простыми словами — у пациента наблюдается повышенная температура тела, нарушение кроветворения, аномальное увеличение органов, нарушение функций почек. Лечением служит постоянный прием цитостатиков — противоопухолевых препаратов. Это позволяет остановить болезнь, но даже достигнув стадии ремиссии необходимо постоянно находиться под наблюдением врачей», — отметил заведующий ревматологическим отделением медучреждения Иван Пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

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