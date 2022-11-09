Врачи МОНИКИ спасли женщину с опухолью надпочечника весом 3 кг | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 12:18 Врачи МОНИКИ спасли женщину с опухолью надпочечника весом 3 кг

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Женщина 60 лет поступила в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского с жалобами на изменение формы живота, дискомфорт в пояснице, головные боли и снижение массы тела. У нее обнаружили трехкилограммовую опухоль надпочечника.

Состояние женщины стало ухудшаться год назад, однако за помощью она обращаться не стала. В результате опухоль достигла размера 35 сантиметров. Руководитель отделения эндокринной хирургии Тимур Бритвин рассказал, что новообразование деформировало соседние органы и сосуды. Из-за больших размеров пришлось прибегнуть к полостной операции.

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«Аккуратно отделили новообразование от толстой кишки, селезенки, поджелудочной железы и других ближайших органов и удалили пораженный надпочечник. Проведенная гистология показала, что опухоль являлась доброкачественной, что является редкостью при ее форме и размере», — сообщил врач.

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Операция прошла успешно, женщина уже выписана из стационара. В будущем она будет наблюдаться у хирургов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.