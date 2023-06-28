Подмосковье 28 июня 2023, 13:51 Врачи МОНИКИ спасли женщину с костным дефектом при помощи 3D-технологий Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Женщина в возрасте 62 лет поступила в травматологическое отделение МОНИКИ с жалобами на сильные боли в области ранее оперированного тазобедренного сустава. Вмешательство проводили из-за коксартроза, который приводит к деформации суставной щели и ограничивает подвижность.

Врачи выявили у пациентки костный дефект и провели еще одну операцию. Как рассказал заведующий отделением Евгений Степанов, женщине удалили старый эндопротез и провели санацию с установкой временных конструкций с антибиотиком.

Реклама

«Вторым этапом выполнена операция — удаление временного эндопротеза и повторное эндопротезирование левого тазобедренного сустава с установкой укрепляющей конструкции и костной пластикой дефекта вертлужной впадины. Учитывая сложную конфигурацию дефекта, была рассчитана и выполнена индивидуальная укрепляющая конструкция посредством применения 3D-принтинга», — объяснил он.

Благодаря работе медиков и современному оборудованию операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».