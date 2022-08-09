Врачи МОНИКИ спасли ребенка с травмой глаза от рыболовного крючка

В МОНИКИ недавно доставили на скорой помощи шестилетнего ребенка. Оказалось, что он вместе с папой был на рыбалке, когда во время замаха удочкой отец попал крючком мальчику в левый глаз. Мужчина попробовал помочь сыну и вытащить крючок, но тот выпал сам.

Ребенок жаловался на боль в глазу, кровоподтеки и ухудшение зрения. Его доставили в МОНИКИ имени Владимирского, где мальчику смогли спасти зрение.

«Ребенок поступил к нам с травмой глазного яблока. Мы оперативно ушили рану, благодаря чему удалось избежать потери зрения и спасти глаз ребенку», — прокомментировал хирург-офтальмолог МОНИКИ им. Владимирского Александр Богатырев.

Сейчас мальчик ощущает себя намного лучше, его уже выписали из стационара. Теперь ему предстоит пройти курс терапии антибиотиками и противовоспалительными препаратами, все будет проходить под присмотром врача-офтальмолога.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поступлении в медучреждения Подмосковья 800 новых аппаратов.