Подмосковье 28 февраля 2023, 13:52 Врачи МОНИКИ спасли подростка с канцелярской кнопкой в легких

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В МОНИКИ имени Владимирского поступил 16-летний юноша с канцелярской кнопкой в легких. Пациент проглотил ее случайно. На медкомиссии во время флюорографии врач выявил у юноши в бронхах инородное тело, после чего его госпитализировали в отделение детской хирургии.

Врачи МОНИКИ провели юноше исследование слизистых оболочек трахеи и бронхов при помощи специального прибора — бронхоскопа. Оказалось, что предмет глубоко ушел в бронхи и плотно врезался в его стенку.

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«Сложность заключалась в том, что пластиковая часть кнопки была окутана грануляциями — зернистой тканью, образующейся в процессе заживления раны. Частично удалив ее, мы осмотрели инородное тело и оценили возможность его извлечения», — сообщила заведующая детским хирургическим отделением МОНИКИ имени Владимирского Евгения Полуконова.

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Для снятия отека со слизистой бронха пациенту назначили противовоспалительную терапию, а при последующей бронхоскопии инородное тело было успешно удалено. Сейчас юноша чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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