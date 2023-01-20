Подмосковье 20 января 2023, 17:22 Врачи МОНИКИ спасли пятимесячного ребенка с фрагментом ветки ели в бронхах

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Женщина обратилась за помощью в диагностический центр МОНИКИ с пятимесячным ребенком. После игры с новогодней елкой, он случайно проглотил небольшую ветку и стал сильно кашлять.

После того, как ребенок стал кашлять, его мама пыталась вытащить застрявший фрагмент дерева самостоятельно, однако попытка оказалась неудачной.

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Диагностика показала, что часть ели длиной около четырех сантиметров попала в бронхи ребенка. Руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова рассказала, что спасти младенца удалось при помощи эндоскопического оборудования.

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«Работа предстояла кропотливая — нужно было извлечь как стебель ветки, так и многочисленные, хрупкие елочные иголки. С помощью эндоскопических инструментов мы полностью удалили инородное тело, после чего освободили бронхи, аспирировав секрет», — поделилась она.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи напомнили о важности своевременного обращения к врачу, если ребенок вдохнул инородное тело. Попытки извлечь его самостоятельно могут усугубить ситуацию.

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