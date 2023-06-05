05 июня 2023, 11:07
Врачи МОНИКИ спасли пациента с тромбом, мигрировавшим в мозговую артерию
Врачи МОНИКИ спасли 60-летнего пациента с ишемическим инсультом: тромб мигрировал в мозговую артерию. Для извлечения тромба специалисты в кратчайшие сроки провели эндоваскулярную тромбоэктомию.
В отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ доставили пациента в возрасте 60 лет на плановую операцию. Но на третьи сутки после операции у мужчины обнаружили левостороннюю гемиплегию — не двигалась левая рука и нога, и пропала мимика левой половины лица. Пациента осмотрел невролог и поставил диагноз — ишемический инсульт: тромб попал в правую среднюю мозговую артерию. В кратчайшие сроки врачи выполнили эндоваскулярную тромбоэктомию.
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«Для выполнения операции использовался современный малоинвазивный сосудистый доступ через артерию на запястье, через которую в правую среднюю мозговую артерию был проведен катетер для аспирации тромба. Оперативное вмешательство было выполнено в кратчайшие сроки — каждая минута равна гибели почти двух миллионов нейронов. Как результат — полное восстановление церебрального кровотока», — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Максим Капранов.
Он добавил, что применение такой технологии было более безопасным, поскольку риск различных осложнений значительно снижается.
Заведующая неврологическим отделением Ольга Фурман отметила, что после операции пациент чувствовал себя хорошо, мог стоять и ходить.
«Ему были назначены препараты для профилактики тромбоэмболических осложнений и ранняя реабилитация — занятия с логопедом, массаж, гимнастика, магнитотерапия, — добавила Ольга Фурман.
Сейчас мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии, он находится под наблюдением невролога.
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