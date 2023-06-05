Подмосковье 05 июня 2023, 11:07 Врачи МОНИКИ спасли пациента с тромбом, мигрировавшим в мозговую артерию Пресс-служба МОНИКИ

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Врачи МОНИКИ спасли 60-летнего пациента с ишемическим инсультом: тромб мигрировал в мозговую артерию. Для извлечения тромба специалисты в кратчайшие сроки провели эндоваскулярную тромбоэктомию.

В отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ доставили пациента в возрасте 60 лет на плановую операцию. Но на третьи сутки после операции у мужчины обнаружили левостороннюю гемиплегию — не двигалась левая рука и нога, и пропала мимика левой половины лица. Пациента осмотрел невролог и поставил диагноз — ишемический инсульт: тромб попал в правую среднюю мозговую артерию. В кратчайшие сроки врачи выполнили эндоваскулярную тромбоэктомию.

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«Для выполнения операции использовался современный малоинвазивный сосудистый доступ через артерию на запястье, через которую в правую среднюю мозговую артерию был проведен катетер для аспирации тромба. Оперативное вмешательство было выполнено в кратчайшие сроки — каждая минута равна гибели почти двух миллионов нейронов. Как результат — полное восстановление церебрального кровотока», — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Максим Капранов.

Он добавил, что применение такой технологии было более безопасным, поскольку риск различных осложнений значительно снижается.

Пресс-служба МОНИКИ Пресс-служба МОНИКИ

Заведующая неврологическим отделением Ольга Фурман отметила, что после операции пациент чувствовал себя хорошо, мог стоять и ходить.

«Ему были назначены препараты для профилактики тромбоэмболических осложнений и ранняя реабилитация — занятия с логопедом, массаж, гимнастика, магнитотерапия, — добавила Ольга Фурман.

Сейчас мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии, он находится под наблюдением невролога.