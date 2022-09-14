Врачи МОНИКИ спасли мужчину с риском повторного инфаркта | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Врачи МОНИКИ спасли мужчину с риском повторного инфаркта

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Кардиохирурги МОНИКИ имени Владимирского предотвратили повторный инфаркт у 30-летнего мужчины. Исследование показало резкое сужение сосудов, что могло привести к печальным последствиям.

Пациенту провели коронарную ангиографию — исследование, в ходе которого пациенту вводят рентгеноконтрастное вещество для получения изображения сосудов сердца. После этого провели УЗИ, чтобы определить размер и степень сужения, а также выявить тромбы. Такие процедуры доступны в Подмосковье только в МОНИКИ.

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Замдиректора клиники по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний Павел Лопотовский рассказал, что у мужчины обнаружили липидно-фиброзное образование с большим некротическим компонентом в сердечной артерии, из-за чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Без него у пациента мог образоваться тромбоз.

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«Анализ потери просвета был оценен как значимый. Было принято решение имплантировать пациенту стент, что нивелирует риск дальнейшего развития стеноза», — поделился врач.

Мужчину уже выписали из больницы, он чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

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