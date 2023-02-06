Подмосковье 06 февраля 2023, 11:25 Врачи МОНИКИ спасли мужчину с отломком штифта в грудной клетке

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Мужчина в возрасте 38 лет обратился в МОНИКИ имени Владимирского с жалобами на боль в области плеча и груди. Врачи обнаружили у него обломок штифта между грудной клеткой и легкими.

Пациенту установили штифт после перелома ключицы. Из-за несоблюдения рекомендаций врачей он переломился. Тупой конец конструкции сдавил правую подключичную вену, а острый остановился в четырех миллиметрах от сонной артерии. Мужчине провели срочную операцию, рассказал заведующий отделением торакальной хирургии Владимир Кузьмичев.

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«Мы провели стернотомию — хирургическое вмешательство, при котором рассекается грудная клетка. Затем выделили трахею и магистральные сосуды, после чего под рентген-контролем обнаружили и безопасно извлекли штифт», — сказал он.

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Операция прошла успешно. Пациента уже выписали домой — он чувствует себя хорошо.

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