Подмосковье 05 июня 2023, 12:28 Врачи МОНИКИ спасли 65-летнюю женщину с расслоением аорты Пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты МОНИКИ имени Владимирского спасли 65-летнюю пациентку с расслоением аорты. Об этом сообщили в минздраве Московской области.

Женщина поступила в медучреждение с жалобой на загрудинную боль. После обследования врачи диагностировали у нее разрыв внутреннего слоя стенки аорты. Это привело к тому, что кровь текла между внутренними и внешними слоями органа. Заболевание могло привести к смерти.

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«Мы заменили пораженный участок аорты синтетическим протезом. Во время оперативного вмешательства пациентке на 40 минут остановили кровообращение и поддерживали его только в головном мозге при помощи специального аппарата. Также охладили тело до 24 градусов, так как при остановке кровообращения были риски для внутренних органов», — сообщил заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Операция длилась семь часов и прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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