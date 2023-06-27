Подмосковье 27 июня 2023, 11:24 Врачи МОНИКИ приняли участие в Московском онкологическом форуме МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Врачи из Подмосковья приняли участие в онкологическом форуме. На нем выступили более 300 ведущих специалистов со всей России и из других стран.

На форуме выступила руководитель отделения морфологической диагностики отделения онкологии МОНИКИ Галия Сетдикова. Она рассказала о проблеме рака пищевода желудочного перехода. Доклад включил себя особенности заболевания, молекулярно-генетические аспекты и методы диагностики, которые применяются в Подмосковье. Врачи также обсудили вектор развития онкологической помощи и применение современных технологий, а также реабилитацию больных.

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В регионе оказывают онкологическую помощь на высоком уровне. Для этого разрабатываются инновационные методы диагностики и лечения, используются возможности патоморфологии и молекулярной генетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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