21 апреля 2023, 11:41
Врачи МОНИИАГ успешно провели сложную операцию пациентке с эндометриозом
В отделение оперативной гинекологии МОНИИАГ поступила женщина 43 лет. Женщина жаловалась на боль внизу живота и в области левой почки.
Ранее пациентка перенесла операцию из-за аномального сужения просвета мочеточника, соединяющего почку с мочевым пузырем. Медицинское вмешательство только облегчило боль пациентки, однако патологические ткани сохранились.
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Обследование в МОНИИАГ выявило у женщины эндометриоз. Это заболевание характеризуется разрастанием ткани слизистой оболочки матки. В случае пациентки заболевание протекало тяжело и поразило окружающие ткани матки и органы.
«Мы провели сложнейшую лапароскопическую операцию с применением ЗD-визуализации. Такая технология дает высокую визуализацию оперируемого участка, что позволяет видеть нездоровую ткань с высокой точностью, полностью удаляя нездоровые ткани, снижает время самого вмешательства, а значит, пациент быстрее идет на поправку» — сообщил руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром Александр Попов.
Во время операции пациентке удалили пораженные ткани и сохранили функцию почки. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что медики региона получили еще 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
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