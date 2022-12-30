Подмосковье 30 декабря 2022, 10:59 Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с сахарным диабетом стать мамой в 11-й раз

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Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли стать мамой 42-летней жительнице Подмосковья с сахарным диабетом. Это уже 11-е роды у пациентки.

Врачи взяли беременную под особый контроль, потому что у нее были хроническая гипертензия и сахарный диабет. Многодетной маме приходилось строго вести дневник наблюдения за давлением и придерживаться диеты.

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«В положенный срок мы сделали кесарево сечение, и на свет появился мальчик весом 2930 граммов и ростом 48 сантиметров. Это уже четвертый ребенок пациентки, родившийся в стенах нашего института» — говорит руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова, проводившая операцию.

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В ноябре 2022 года еще одна жительница Подмосковья стала мамой в 11-й раз. Олеся Михеева родила сына в Центре материнства и детства в Раменском.

В следующем году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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