Подмосковье 30 января 2024, 14:54 Врачи МОНИИАГ помогали пациентке сохранить репродуктивную систему Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Женщина, которая проходила лечение в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии с 2021 года из-за сложных заболеваний, родила ребенка в возрасте 39 лет. За время лечения она перенесла шесть операций, включая удаление эндометриоидных кист и маточных труб.

Беременность наступила после пятой попытки ЭКО, однако ее течение осложняло прикрепление плодного яйца и плаценты в месте расположения множественной миомы матки, что несет угрозу риска отслойки плаценты.

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Во время беременности за состоянием женщины пристально следили медицинские специалисты, что позволило пролонгировать беременность до 39-й недели.

«В результате нам удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность», — рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением по здравоохранению МОНИИАГ Екатерина Магилевская.

Несмотря на все сложности, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась из медучреждения. У нее на родился мальчик весом более трех килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

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