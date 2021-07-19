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    19 июля 2021, 10:05

    Подмосковные врачи смогут оформить категорию своей квалификации онлайн

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Оформление категории квалификации врача перевели в онлайн в Подмосковье. Медики смогут подать заявление на портале госуслуг. Им уже не придется идти для этого в МФЦ или центры аттестации.

    Подмосковные врачи смогут оформить категорию своей квалификации онлайн | Изображение 1

    Услуга позволит дистанционно присвоить, подтвердить, снять категорию врача. Об этом рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

    Из-за пандемии на врачей легла колоссальная нагрузка. Мы стремимся упростить процессы, с которыми приходится сталкиваться медикам

    Максим Рымар.

    Врачи смогут подать заявление онлайн, и результат придет в таком же формате. Услуга доступна по ссылке.

    Чтобы воспользоваться функцией, потребуются документы, а это паспорт, сведения о своем образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о работе.

    Аттестацию проводят для медицинских и фармацевтических работников. Могут быть присвоены вторая, первая и высшая категории квалификации.

    На присвоение уже более высокой врач сможет претендовать через три года после получения предыдущей.