Подмосковные врачи смогут оформить категорию своей квалификации онлайн

Оформление категории квалификации врача перевели в онлайн в Подмосковье. Медики смогут подать заявление на портале госуслуг. Им уже не придется идти для этого в МФЦ или центры аттестации.

Услуга позволит дистанционно присвоить, подтвердить, снять категорию врача. Об этом рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Из-за пандемии на врачей легла колоссальная нагрузка. Мы стремимся упростить процессы, с которыми приходится сталкиваться медикам Максим Рымар.

Врачи смогут подать заявление онлайн, и результат придет в таком же формате. Услуга доступна по ссылке.

Чтобы воспользоваться функцией, потребуются документы, а это паспорт, сведения о своем образовании, сканы трудовой книжки, аттестационный лист и отчет о работе.

Аттестацию проводят для медицинских и фармацевтических работников. Могут быть присвоены вторая, первая и высшая категории квалификации.

На присвоение уже более высокой врач сможет претендовать через три года после получения предыдущей.