Подмосковье 01 декабря 2023, 06:00 Врачи МОДКТОБа избавили ребенка от боли в ноге Артроскопия голеностопного сустава / Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета)

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Специалисты МОДКТОБ сделали ребенку операцию и избавили от боли в ноге. Юному пациенту диагностировали рассекающий остеохондрит таранной кости, сообщили в Минздраве Московской области.

В течение года ребенок мучился от боли, периодически хромал, при этом консервативное лечение не помогало. Тогда родители обратились в МОДКТОБ. После диагностики специалисты приняли решение о артроскопическом лечении голеностопного сустава.

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«… небольшие участки хряща были отделены от прилежащей кости со смещением в полость сустава. Мы удалили свободные костные фрагменты, выполнили абразивную хондропластику», — рассказала заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

После операции организм самостоятельно нарастит эти хрящи.

На данный момент пациента уже выписали. Ему предстоит пройти реабилитацию.

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