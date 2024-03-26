26 марта 2024, 13:33
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели около 2,5 тысячи человек с начала года
Около 2,5 тысячи юных пациентов прошли осмотры в мобильных комплексах НИКИ детства с начала года. Обследования выявили патологии более чем у 100 ребят, которых направили на углубленную диагностику и лечение.
«Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах», — прокомментировала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Реклама
В состав бригады входят узкопрофильные специалисты, включая неврологов, пульмонологов, аллергологов и других врачей. Передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Врачи
Реклама
Реклама