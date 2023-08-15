Подмосковье 15 августа 2023, 17:28 Врачи Люберец удалили кисту печени у 54-летней женщины Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Люберецкой больницы удалили 20-сантиметровую кисту печени 54-летней пациентки. Женщина обратилась к медикам с жалобами на сильные боли в верхней части живота.

Как выяснилось, образование обнаружили у пациентки полгода назад, но из-за небольшого размера она отказалась от операции. Врачи установили, что за последние три месяца киста увеличилась почти в четыре раза, а на трех из восьми сегментов печени обнаружили опухоль.

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По словам заместителя главного врача — хирурга Игоря Шляховского, провести качественное удаление кисты позволил электрический коагулятор, который предотвратил большую кровопотерю при хирургическом надрезе.

«Операция прошла успешно и заняла час. Проведенная гистология показала, что опухоль являлась доброкачественной», — добавил доктор.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, пациентку выписали под наблюдение врача-хирурга по месту жительства. Ранее с подобными диагнозами работали только специализированные центры, но благодаря современному оборудованию такие операции стали проводить и в Люберецкой больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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