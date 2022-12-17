Подмосковье 17 декабря 2022, 15:43 Врачи Королева поделятся опытом со студентами из Москвы

Читать 360tv в

Порядка 40 московских студентов проходят практику в городской больнице Королева. Сейчас будущие медики изучают направления «акушерство и гинекология» и «детская хирургия».

Реклама

В нынешнем году в Королевской городской больнице заработала кафедра Московского медицинского университета «Реавиз». Поток из 40 студентов крупнейшего негосударственного вуза в России разделили на три группы, одна из которых уже закончила практику.

На практике они изучают, как правильно говорить с больными, какие вопросы задавать и как на них отвечать, как правильно себя вести. В ближайшее время будущих врачей отведут в операционную, чтобы они узнали, как ассистировать.

Больница располагает современным оборудованием, что помогает студентам осваивать дисциплину в полной мере.

«Очень все современно и красиво. Очень приятный персонал, новое оборудование, все новое, все красивое, пациенты, как я вижу, довольны. Поэтому только положительные впечатления», — отметил студент 1-го курса Илья Кныш.

На данный момент вуз рассматривает возможность расширения сотрудничества с больницей по направлениям «терапия» и «кардиология».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».