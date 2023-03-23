Подмосковье 23 марта 2023, 12:30 Врачи клинической больницы в Видном приняли участие в форуме о здоровом воспитании детей

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Медики районной клинической больницы в Видном поучаствовали в форуме «У нас растет чемпион». Мероприятие прошло накануне в бизнес-центре «Астро Плаза». Врачи проконсультировали родителей о правильном воспитании детей-спортсменов.

Также событие запомнилось интересными интервью и автограф-сессиями со звездами российского спорта. Спикерами выступили заведующая отделением спортивной медицины Наталия Борисова, врач спортивной медицины Инна Левен и врач-хирург Марина Кострюкова Видновской РКБ.

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«Они дали консультации всем желающим, ответили на вопросы своих слушателей и поделились информацией, полезной для роста и физического развития детей, занимающихся спортом», — сказал замглавврача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году поликлиники области получат 39 новых машин скорой помощи.

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