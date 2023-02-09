Подмосковье 09 февраля 2023, 14:01 Врачи из Жуковского провели уникальную операцию по протезированию плеча

Читать 360tv в

Женщина в возрасте 66 лет поступила в больницу Жуковского после неудачного падения с упором на левую руку. Постоянные боли привели к врачам.

Рентген показал неправильно сросшийся оскольчатый перелом со смещением отломков. Как рассказал лечащий врач Артур Погосян, женщину экстренно госпитализировали и провели операцию по эндопротезированию плечевого сустава. В результате кости восстановились и пациентку выписали на амбулаторное лечение.

Реклама

Такую операцию провели в Подмосковье впервые. Ранее такие вмешательства делали только в клиниках столицы.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».