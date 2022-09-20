Врачи из Зарайска спасли двух пациенток с ущемлением грыжи | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:54

Главные культурные события осени в Подмосковье назовут на пресс-конференции 22 сентября

Общество

20 сентября 2022, 18:51

Пасечник попросит Путина как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав РФ

Реклама

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:44

Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:42

Лучшие детские спектакли, фильмы и мультфильмы покажут на фестивале в Губернском театре

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:40

Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров

Эксклюзив

20 сентября 2022, 18:39

Депутат из Екатеринбурга заявил, что зарплаты чиновников ниже учительских

Мир

20 сентября 2022, 18:39

Термины «мобилизация» и «военное время» добавят в Уголовный кодекс. Что это значит для россиян?

Подмосковье

20 сентября 2022, 18:37

Привокзальную площадь открыли после реконструкции в Электростали

Спецоперация

20 сентября 2022, 18:29

Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс не воюет с Россией на Украине

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:54

Врачи из Зарайска спасли двух пациенток с ущемлением грыжи

Читать 360tv в

Врачи из больницы Зарайска спасли двух женщин с ущемлением грыжи. Патология могла привезти к сдавливанию органов и некрозу.

Пациентки поступили в больницу в экстренном порядке, размер грыж составлял более 25 сантиметров, рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Реклама

«Помимо этого, ситуация осложнялась весом обеих пациенток, одна из них весила около 140 килограммов, а вторая более 200 килограммов. В результате проведенных операций, образования были удален», — сообщил медик.

Реклама

Заболевание могли спровоцировать поднятие тяжестей, физические нагрузки и несоблюдение диеты. Сейчас пациентки уже чувствуют себя хорошо и выписаны из больницы. Врачи напомнили, что при ощущении боли и недомогании не следует тянуть с обращением за помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

Больницы

Зарайск

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама