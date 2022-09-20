Врачи из Зарайска спасли двух пациенток с ущемлением грыжи | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Зарайска спасли двух пациенток с ущемлением грыжи

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Врачи из больницы Зарайска спасли двух женщин с ущемлением грыжи. Патология могла привезти к сдавливанию органов и некрозу.

Пациентки поступили в больницу в экстренном порядке, размер грыж составлял более 25 сантиметров, рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

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«Помимо этого, ситуация осложнялась весом обеих пациенток, одна из них весила около 140 килограммов, а вторая более 200 килограммов. В результате проведенных операций, образования были удален», — сообщил медик.

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Заболевание могли спровоцировать поднятие тяжестей, физические нагрузки и несоблюдение диеты. Сейчас пациентки уже чувствуют себя хорошо и выписаны из больницы. Врачи напомнили, что при ощущении боли и недомогании не следует тянуть с обращением за помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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