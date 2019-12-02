Врачи из Воскресенска оперируют шейку бедра за два дня. Новый метод помогает избежать осложнений

Врачи Воскресенской районной больницы № 1 экстренно оперируют шейку бедра. Хирурги берутся за любые случаи, даже у самых возрастных пациентов. Благодаря этому удалось снизить смертность на 60%.

Идти одна Нина Шипулина все еще боится. Он никак не может привыкнуть к костылям, нога до сих пор побаливает. Однажды утром она упала в собственной квартире — поскользнулась на кафеле в ванной и сломала шейку бедра. На скорой женщину привезли в травмпункт и практически сразу прооперировали. В Воскресенской районной больнице такие хирургические вмешательства теперь проводят в течение 48 часов, чтобы не было осложнений.

«Операция, мне кажется, прошла удачно. Все время улыбались, спрашивали: „Как чувствуете, как голова, как сердце, все отлично?“ Состояние было прекрасное! Прекрасное, несмотря на возраст», — рассказала Нина Шипулина.

Источник фото: телеканал «360»

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Нина Георгиевна — труженик тыла, ей 89 лет. Перелом шейки бедра в таком возрасте — очень серьезная и распространенная травма. Один из самых хрупких элементов скелета легко повредить даже неправильным движением. Из-за перелома больные почти перестают двигаться, организм слабеет, а хронические заболевания обостряются.

Обычно перед операцией проводят исследования, берут анализы — это занимает пять-семь дней. За это время может появиться тромбоз, развиться заболевание сердца или легких. Поэтому в Воскресенске решили ускорить процедуру. Пациента отправляют в операционную почти сразу после госпитализации.

«Был поставлен штифт и заблокирован. Как правило, у таких пациентов много сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, остеопороз, нарушение сердечной деятельности», — отметил заведующий отделением травматологии Воскресенской районной больницы № 1 Никита Лазуткин.

Источник фото: телеканал «360»

Три часа на обследования и 25 минут на установку штифта — вот и вся операция. На третий день после нее Нина Георгиевна уже училась ходить на костылях.

Только за ноябрь врачи Воскресенской районной больницы поставили на ноги 10 пенсионеров. Хирурги говорят, что, сократив предоперационный период, они смогли снизить смертность на 60%. Теперь врачи не боятся брать даже самых пожилых пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

Недавно врачам прислали благодарность из Чебоксар, где сейчас живет одна из прооперированных пациенток. Она опирается на трость, ходунки даже не понадобились.

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«Мне 96 лет, я ветеран Великой Отечественной войны. В марте 2019 года я упала и сломала ногу, вернее, не ногу, а бедро, со смещением. Мне предвещали, что я не буду ходить. Но я хожу», — рассказала Надежда Канина, пациентка Воскресенской больницы.

Нина Георгиевна надеется, что ее реабилитация тоже пройдет легко и быстро, а костыли получится сменить на трость. Все-таки сидеть дома она не привыкла, всю жизнь провела в движении: работала учителем, экскурсоводом, а теперь нужно успеть и правнука понянчить.