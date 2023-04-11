Подмосковье 11 апреля 2023, 12:19 Врачи из Волоколамска спасли пенсионерку с переломами обеих рук

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Женщина в возрасте 66 лет поступила в больницу Волоколамска после падения на вытянутые руки. У нее выявили переломы обеих конечностей.

Как рассказали в больнице, женщина поскользнулась и повредила руки, упав на них. Врачи диагностировали оскольчатый перелом лучевой кости со смещением отломков. Пациентке провели экстренную операцию.

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«Мы провели металлоостеосинтез лучевых костей, то есть соединили костные отломки и зафиксировали их металлическими конструкциями. Операция прошла успешно и заняла 1,5 часа. После оперативного вмешательства пациентке был назначен курс реабилитации в условиях стационара, по результатам которого подвижность рук была полностью восстановлена», — рассказала главврач Анжела Магомедова.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.