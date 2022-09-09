Врачи из Волоколамска спасли мужчину после удара головой о дно водоема | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Волоколамска спасли мужчину после удара головой о дно водоема

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В Волоколамскую больницу доставили мужчину 37 лет, который находился в тяжелом состоянии, пациент был без сознания. Как удалось выяснить врачам, мужчина получил травму во время ныряния в водоем — он неправильно рассчитал глубину и врезался в дно головой.

Пациенту провели компьютерную томографию шейного отдела. Оказалось, что у него диагностирован двухсторонний сцепившийся вывих позвонка, а также перелом тела позвонка. В такой ситуации мужчине мог грозить паралич. Было решено проводить ему экстренную операцию.

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«Выполнено открытое вправление вывиха позвонка, соединили поврежденные позвонки с помощью аутотрансплантата — костного материала, взятого у самого пациента, в данном случае — из гребня подвздошной кости, зафиксировали их пластиной и винтами. Длительность операции составила более шести часов», — рассказал врач-травматолог Волоколамской больницы Олег Болотников.

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В итоге двигательные функции удалось сохранить, мужчина может передвигаться самостоятельно. Сейчас его уже готовят к выписке, период после операции проходит успешно. Такая операция стала для Волоколамской больницы уникальной. Все дело в том, что в стационаре есть современное оборудование и профильный специалист, который может проводить подобные вмешательства.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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