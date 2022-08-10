Врачи из Видного удалили пенсионерке грыжу размером с мяч

Врачи районной клинической больници Видного удалили 83-летней пациентке гигантскую вентральную грыжу, которая появилась после нескольких операций на брюшной полости.

Грыжи такого типа самые сложные из всех, что встречаются в хирургии. Чем больше у пациента было операций до формирования грыжи, тем сложнее врачу.

Образование было размеров около 30 сантиметров в диаметре, а грыжевые ворота — 15 на 15 сантиметров. Такой размер медиками оценивается как гигантский. Кроме того, КТ-исследование выявило ущемленную петлю тонкой кишки с признаками острой кишечной непроходимости.

«Наша пациентка ранее перенесла несколько оперативных вмешательств по поводу уже существующих грыж. Все это привело к рецидиву, формированию гигантской грыжи. У пожилых людей это часто связано со слабостью передней брюшной стенки. Операция, которая длилась около трех часов, проведена под общим наркозом. В результате была удалена гигантская грыжа размером 20 на 30 сантиметров», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Денис Мирошников.

В Видновской больнице проводится около 50 таких операций в год. После операции пациентам необходимо ограничивать физическую нагрузку и контролировать вес.

«Грыжа имеет тенденцию к постоянному увеличению. Поэтому мы рекомендуем при первых признаках этой патологии обращаться к хирургу. Если вы обнаружили припухлость или выпячивание передней брюшной стенки, в области паха, которые то появляются, то исчезают — это повод срочно обратиться к специалисту», — подчеркнул Денис Мирошников.

Он напомнил также, что если запустить грыжу, то это чревато ущемлением в грыжевом мешке петель тонкой и толстой кишки, пряди большого сальника с развитием некроза, генерализованного перитонита, который влечет за собой летальный исход.

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