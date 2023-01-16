Подмосковье 16 января 2023, 10:27 Врачи из Видного спасли пострадавшего в ДТП жителя Салехарда

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Врачи из Видного спасли 34-летнего жителя Салехарда, получившего множественные переломы в дорожно-транспортном происшествии. Пациента перевели в подмосковную больницу в тяжелом состоянии.

Специалисты диагностировали у мужчины перелом ребер, лучевой кости и правой голени, а также оскольчатый перелом костей таза. Данные повреждения могли травмировать сосуды и грозили пациенту инвалидностью.

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«Мы стабилизировали переломы таза при помощи моделируемой реконструктивной пластины. Затем провели остеосинтез большеберцовой кости артроскопическим оборудованием», — сообщил заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров.

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Операция длилась около четырех часов и завершилась успешно. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. После реабилитации мужчина сможет вернуться к привычной жизни.

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