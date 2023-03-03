Подмосковье 03 марта 2023, 13:10 Врачи из Видного спасли мужчину с пулей в голове Unsplash

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Мужчина 58 лет экстренно поступил в приемное отделение Видновской больницы с тяжелым ранением головы. Как позднее объяснил пациент, он случайно выстрелил в себя из травматического пистолета, когда чистил оружие.

Пуля попала в правое ухо, став причиной перелома сосцевидного отростка. Это часть височной кости, к которой крепятся основные мышцы лица и шеи. Врачам предстояло провести сложную операцию по извлечению инородного тела и отломков костей.

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«Своевременное удаление пули спасло от возможных внутричерепных патогенных осложнений. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением больницы Кристина Таджикулова.

Мужчина остается под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Уже около 400 земельных участков выдали в новых поселках для врачей, созданных в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что это очень востребованная мера поддержки.