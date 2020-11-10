Врачи из Видного спасли дальнобойщика после тяжелой аварии

Дальнобойщик Дмитрий Степанов попал в серьезную аварию. Его привезли в Видновскую больницу. Нужно было срочно оперировать. Перед операцией выяснилось, что у пациента коронавирус, но врачи все равно провели необходимые манипуляции.

Врачи Видновской больницы буквально собрали дальнобойщика по частям после тяжелой аварии. Родственники пока не могут проведать мужчину, потому что при поступлении в больницу выяснилось — у него коронавирус.

«Ситуация была достаточно непростая — повреждение нескольких сегментов, травма кисти, перелом бедра, перелом голени. Получилось, так сказать, в одну компанию выполнить все манипуляции, не мучить несколько раз человека», — рассказал лечащий врач.

Дмитрий попал в аварию в Подольске, но из-за ковида там сейчас почти не проводят операции. Специализированное отделение есть в Видном. Здесь в течение 4,5 часа дальнобойщику экстренно собирали кисть, бедро, голень. Медики спасали жизнь, рискуя своей: все это время хирургической бригаде приходилось быть в глухих защитных костюмах, запотевающих очках — условия очень непростые.

«Травмы были со смещениями, по разные стороны все было, получилось собрать в одну кучу через маленький доступ, без больших разрезов традиционно. Результаты операции хорошие, планируется стабилизация, после заживления надо снять швы, планируется выписка его домой», — пояснил Алексей Макшанцев, травматолог Видновской районной клинической больницы.

После операции прошло пять дней, Дмитрий чувствует себя хорошо. COVID-19 пациент переносит без осложнений. Пока не встает, но уже скоро, обещают медики, сможет заново учиться ходить.

«Могу сказать благодарность врачам, конечно, без операции было бы намного хуже, сейчас, надеюсь, будет все нормально», — поделился Дмитрий Степанов, пациент Видновской районной клинической больницы.

Если бы не коронавирус, Дмитрий мог бы уже дома разрабатывать ногу. По близким скучает, но о времени, потраченном на реабилитацию, не жалеет — главное, что остался жив, скоро сможет ходить и вернуться к работе.