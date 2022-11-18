Подмосковье 18 ноября 2022, 14:03 Врачи из Видного спасли беременную с заражением крови из-за аппендицита

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Беременная женщина 36-лет поступила в хирургическое отделение Видновской больницы с острым аппендицитом, осложненным гангренозным перитонитом. Такое состояние может привести к сепсису и летальному исходу.

Заведующий отделением Денис Мирошников рассказал, что операцию женщине провели в экстренном порядке. Из-за того, что она была на 25-й неделе беременности, вмешательство было технически сложным.

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«Была выполнена аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде проводилась комплексная терапия», — рассказал врач.

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После операции пациентку направили в перинатальный центр, где она была реанимации четыре дня. Заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского перинатального центра Максим Новиков рассказал, что женщина родила девочку весом 480 граммов, которая находилась на лечении несколько месяцев. Ее уже выписали с нормальными показателями — 2580 граммов.

«Ежегодно в нашем перинатальном центре выхаживают порядка 20 детей, родившихся с экстремально низкой массой тела ниже 500 граммов», — сообщил медик.

Благодаря слаженной работе врачей мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо и их жизням ничего не угрожает.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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