Врачи из Видного спасли 80-летнего кардиолога с осложнениями после COVID-19
«Пациент Лорисов Александр Венедиктович 80 лет. Был госпитализирован бригадой скорой помощи 30 декабря в тяжелом состоянии», — рассказала Анна Данилова, заведующая третьим инфекционным отделением Видновской РКБ.
Так врач с полувековым опытом сам стал пациентом. Его легкие были поражены на 75%. У Александра Лорисова поднялась высокая температура, появилась слабость. В больнице ему сразу сделали КТ и увидели симптомы COVID-19. Врачи нашли затемнение в легких по типу матового стекла.
«Пациенту требовалась экстренная терапия, и мы не знали, чего ожидать», — рассказали врачи.
У Лорисова начался цитокиновый шторм. Это негативная реакция организма на инфекцию. Состояние было крайне тяжелым. По словам врачей, было похоже, что иммунная система сходит с ума. Пациент не мог самостоятельно передвигаться.
В какой-то момент Лорисову показалось, что на этом все закончится. «Понимал, что мы должны уходить, молодежь должна приходить», — вспомнил те моменты кардиолог.
Врачам удалось стабилизировать состояние Александра Венедиктовича, и через три дня он почувствовал облегчение. Кардиолог заявил, что ему очень повезло с молодыми коллегами. Они смогли поставить его на ноги.
Самочувствие пациента становится лучше день ото дня. Александр Венедиктович готовится к выписке — впереди его ждет реабилитация.