Врачи из Видного спасли 6-летнего ребенка после утопления | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 17:01 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Видного спасли 6-летнего ребенка после утопления

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Мальчик отдыхал с семьей на берегу пруда и в какой-то момент, когда взрослые отвлеклись, упал в воду. В крайне тяжелом состоянии ребенок был доставлен в Видновскую больницу, где реаниматологи пять часов боролись за его жизнь.

По пути в больницу бригада скорой помощи проводила пациенту сердечно-легочную реанимацию. В больнице мальчик сразу был подключен к аппарату ИВЛ.

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«В отделение анестезиологии и реанимации шестилетний ребенок поступил с диагнозом „утопление“. Он был в крайне тяжелом состоянии. Бригадой реаниматологов немедленно была начата интенсивная терапия. Через пять часов нам удалось его стабилизировать», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Видновской больницы Анжелина Монгуш.

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Также ребенку проводили терапию антибактериальными препаратами для исключения пневмонии, которая могла развиться на фоне проникновения воды в дыхательные пути. Параллельно проводилась оксигенотерапия, необходимая для поддержки уровня кислорода в организме.

«Мы боялись осложнений со стороны центральной нервной системы, потому что неизвестно, как пострадал мозг от недостатка кислорода. Это могло привести к необратимым последствиям. Однако ребенок оказался борцом и полностью восстановился», — сказала заведующая педиатрическим отделением Марина Царева.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты призвали родителей внимательно следить за детьми при купании, и это касается не только летних развлечений на водоемах, но и домашней ванны. Если ребенок в воде затих и почти не двигается — его нужно срочно достать и проверить. При необходимости нужно сразу вызывать спасателей или скорую помощь.

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