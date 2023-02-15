15 февраля 2023, 15:20
Врачи из Видного спасли 40-летнего мужчину с ножевым ранением в сердце
Мужчина 40 лет с ножевым ранением поступил в Видновскую больницу в крайне тяжелом состоянии. У пациента был поврежден левый желудочек сердца.
«Мы провели экстренную операцию, остановили сильное кровотечение и ушили рану. Общая потеря крови составила около 1,5 литра», — рассказал заведующий хирургическим отделением Денис Мирошников.Сердце зашивали, не останавливая сердцебиение. Операция длилась два часа и прошла успешно.Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением врачей и готовится к выписке.
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Губернатор Андрей Воробьев отметил, что больницы и поликлиники важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.
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