Подмосковье 15 февраля 2023, 15:20 Врачи из Видного спасли 40-летнего мужчину с ножевым ранением в сердце

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Мужчина 40 лет с ножевым ранением поступил в Видновскую больницу в крайне тяжелом состоянии. У пациента был поврежден левый желудочек сердца.

«Мы провели экстренную операцию, остановили сильное кровотечение и ушили рану. Общая потеря крови составила около 1,5 литра», — рассказал заведующий хирургическим отделением Денис Мирошников.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил, что больницы и поликлиники важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.

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