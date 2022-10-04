Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений | 360°

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Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений

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В Видновский перинатальный центр поступила 37-летняя женщина, которая была беременная в четвертый раз после кесарева сечения. После подобных операций остается рубец, который при последующих беременностях может в нее врастать. Это достаточно тяжелая акушерская патология, которая может спровоцировать значительную кровопотерю.

«У пациентки в анамнезе уже три рубца на матке. При такой патологии сосуды плаценты прорастают в мышечный слой матки. В результате это может привести к обильной кровопотере, как во время беременности, так и во время родов. Пациентка поступила к нам в плановом порядке по направлению», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра  Ильяс Куликов.

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Уже в самом отделении патологии беременных провели две заготовки аутоплазмы, то есть заготовили плазму пациентки. Такая процедура позволяет не прибегать к переливанию донорской крови. Женщине провели кесарево сечение, в результате на свет появился здоровый ребенок весом 2830 граммов и ростом 47 сантиметров. Сейчас он и его мама чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больницы домой.

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Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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