Подмосковье 10 февраля 2023, 12:17 Врачи из Ступина впервые установили женщине ловушку для тромба размером 7 сантиметров

Читать 360tv в

Женщина в возрасте 74 лет поступила в больницу в Ступине с жалобами на боль и отек правой ноги. Врачи выявили у нее тромб, который мог привести к смерти.

Состояние женщины могло привести к эмболии — когда тромб отрывается и может закупорить артерию. Исполняющий обязанности заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев рассказал, что растворить тромб медикаментозным способом не удалось, поэтому врачи установили кава-фильтр — устройство для его улавливания.

Реклама

«После его установки кровь свободно проходит через сетку фильтра, а тромб в ней задерживается. Когда риск эмболии будет низок, фильтр вместе с возможным тромбом в нем будет извлечен», — объяснил Петр Золотарев.

Реклама

Операция прошла успешно, и теперь пациентка чувствует себя хорошо.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».