Подмосковье 09 марта 2023, 10:38 Врачи из Ступина удалили мужчине опухоль щеки размером 8 сантиметров

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В Ступинскую больницу поступил 45-летний мужчина с бугристым уплотнением в левой щеке. Обследования выявили у пациента доброкачественную аденому. Опухоль образовалась из слюнных желез.

В течение нескольких лет аденома постепенно увеличивалась. Мужчина обратился за квалифицированной помощью, когда опухоль достигла внушительного размера.

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«Под местной анестезией мы произвели удаление опухоли размером 8 на 6 сантиметров. Такие оперативные вмешательства считаются очень сложными из-за близкого расположения лицевого нерва, важно было не задеть его и сохранить пациенту мимику», — сообщила челюстно-лицевой хирург Анастасия Серебрянская.

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Операция длилась два часа и завершилась успешно. Пациенту уже сняли швы. Мужчина чувствует себя хорошо и выписан домой. Отмечается, что шрам полностью зарубцуется примерно через год и будет практически незаметным.

Жителям Подмосковья напоминают, что в случае возникновения новообразований следует незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье в 2023 году отремонтируют 70 медицинских учреждений.

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