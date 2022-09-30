Врачи из Ступина спасли женщину с миомой весом 2,5 килограмма | 360°

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Врачи из Ступина спасли женщину с миомой весом 2,5 килограмма

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Пациентка с сильными болями в нижней части живота поступила в Ступинскую больницу. Еще год назад у нее обнаружили большую миому, но женщина боялась операции и терпела постоянные приступы до тех пор, пока состояние не стало критическим.

«За год новообразование достигло размеров 22 недель беременности. Мы приняли решение удалить миому, вес которой к тому моменту уже составил 2,5 килограмма. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Ступинской больницы Сергей Князев.

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Сейчас 48-летняя пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачи напомнили, что женщины должны регулярно посещать врача-гинеколога. Профилактический осмотр нужно делать не реже, чем раз в год. Многие заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.

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