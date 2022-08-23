Врачи из Ступина спасли женщину с гвоздями в ноге

Женщина 46 лет поступила в больницу в Ступине с двумя гвоздями в левом бедре. По ее словам, она случайно выпустила их из пневмопистолета. Врачи провели операцию и смогли вернуть пациентку к нормальной жизни.

Как отметили медики, гвозди попали в ногу под большим давлением, и один из них прошел очень близко к тазобедренной артерии. Врач-травматолог Олег Шишкин рассказал, что женщине сделали малоинвазивную операцию. Извлечь гвозди удалось за 20 минут.

«Бедренная кость очень мощная, соответственно, пробить ее даже под большим давлением, к счастью, не удалось. Сложности могли быть, если бы гвоздь повредил артерию, так как это привело бы к сильному кровотечению», — отметил специалист.

Сейчас пациентка уже дома и чувствует себя хорошо. Врачи напоминают о важности осторожного использования строительных инструментов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой технике, которую начали поставлять в больницы Подмосковья. Она позволит значительно сократить время ожидания в очереди.