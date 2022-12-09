Подмосковье 09 декабря 2022, 12:28 Врачи из Ступина спасли подавившегося рыбной костью мужчину

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Мужчина с жалобами на острую боль в горле обратился за помощью в лор-отделение больницы Ступина. Оказалось, что он подавился рыбьей костью и попытался вызвать рвоту, усугубив ситуацию.

Мужчина также попытался последовать народным методам и поесть хлеб, из-за чего кость прошла глубже и расцарапала горло. Как отметил врач, подобный способ лечения может привести к еще более страшным последствиям — абсцессу и образованию флегмоны шеи.

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Врачи-оториноларинголог больницы Иван Комиссаров рассказал, что кость прошла глубоко в гортань и застряла в грушевидном синусе рядом с голосовыми складками.

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«Инородное тело извлечено за 40 минут гортанными щипцами — длинным и изогнутым лор-инструментом. После того как кость была удалена, пациент сразу же почувствовал облегчение», — рассказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи напомнили, что в случае застревания в горле инородного тела важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

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