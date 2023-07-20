Подмосковье 20 июля 2023, 11:40 Врачи из Солнечногорска удалили кисту яичника пациентке на 9 месяце беременности ПС Солнечногорской больницы / ПС Солнечногорской больницы

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Беременная 31-летняя женщина поступила в больницу Солнечногорска с приступами боли в пояснице и внизу живота, тошнотой и рвотой. Диагностика выявила кисту размером с куриное яйцо между мочевым пузырем и передней стенкой матки. Врачи приняли решение об операции.

«У пациентки выявили перекрут кисты правого яичника и выраженный спаечный процесс. Мы удалили новообразование и разделили спайки, а затем провели кесарево сечение. В результате родился здоровый доношенный малыш весом 3,48 килограмма и ростом 53 сантиметра», — рассказала заведующая акушерским отделением Солнечногорской больницы Людмила Алиманова.

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Перекрут кисты яичника — очень редкое осложнение, которое трудно выявить во время беременности. Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Специалисты напоминают, что женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога, особенно в период беременности. Это позволит обнаружить патологии на ранней стадии, когда они эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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