20 июля 2023, 11:40
Врачи из Солнечногорска удалили кисту яичника пациентке на 9 месяце беременности
Беременная 31-летняя женщина поступила в больницу Солнечногорска с приступами боли в пояснице и внизу живота, тошнотой и рвотой. Диагностика выявила кисту размером с куриное яйцо между мочевым пузырем и передней стенкой матки. Врачи приняли решение об операции.
«У пациентки выявили перекрут кисты правого яичника и выраженный спаечный процесс. Мы удалили новообразование и разделили спайки, а затем провели кесарево сечение. В результате родился здоровый доношенный малыш весом 3,48 килограмма и ростом 53 сантиметра», — рассказала заведующая акушерским отделением Солнечногорской больницы Людмила Алиманова.
Реклама
Перекрут кисты яичника — очень редкое осложнение, которое трудно выявить во время беременности. Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
Специалисты напоминают, что женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога, особенно в период беременности. Это позволит обнаружить патологии на ранней стадии, когда они эффективнее поддаются лечению.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Врачи
Медицина
Реклама
Реклама