Подмосковье 03 февраля 2023, 17:19 Врачи из Солнечногорска спасли пенсионерку с переломом бедра

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Женщина в возрасте 74 лет обратилась за помощью в больницу Солнечногорска с подозрением на перелом ноги. Ранее она споткнулась и упала в темноте.

Врачи диагностировали у пациентки перелом правого бедра со смещением и провели операцию. Под общим наркозом кость восстановили и зафиксировали ее части.

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«Благодаря профессионализму и слаженной работе врачей операция прошла успешно и заняла час», — поделился заведующий травматологическим отделением Илья Одиноченко.

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Женщину уже выписали из больницы — она находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. Он напомнил, что в регионе идет строительство новых поликлиник, модернизация действующих медицинских учреждений, а также увеличиваются закупки современного оборудования.

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