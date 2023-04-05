Подмосковье 05 апреля 2023, 08:56 Врачи из Солнечногорска спасли пациента с дегенеративным заболеванием позвоночника

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Мужчину с дегенеративным заболеванием позвоночника прооперировали в отделении нейрохирургии Солнечногорской областной больницы. Благодаря современному оборудованию специалистам удалось поставить пациента на ноги.

Мужчина жаловался на сильные боли в спине, чувство онемения в нижних конечностях и невозможность передвижения. У 60-летнего пациента после дообследования выявили проблемы с поясничным отделом позвоночника.

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В ходе операции была проведена декомпрессия нервных структур, освобождение от сдавливающих костных связочных образований и стабилизация позвоночника в неподвижном состоянии. Теперь пациент самостоятельно передвигается без боли и находится на амбулаторном лечении.

«Жители должны получать квалифицированную медпомощь — приоритетная задача, которую ставит перед нами губернатор Андрей Воробьев. В Солнечногорской областной больнице отличное отделение нейрохирургии. Специалисты не раз помогали пациентам встать на ноги даже после тяжелейших травм», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Благодаря современному оборудованию, необходимым расходным материалам и хорошим специалистам в отделении нейрохирургии Солнечногорской областной больницы такие высокотехнологичные операции проходят каждую неделю.

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