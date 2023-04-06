Подмосковье 06 апреля 2023, 09:54 Врачи из Солнечногорска помогли встать на ноги мужчине с сильными болями в спине Дарья Князева

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Мужчина в возрасте 60 лет поступил в больницу Солнечногорска с жалобами на сильные боли в пояснице и ногах, из-за которых он не мог самостоятельно передвигаться. Симптомы беспокоили его много лет. Встать на ноги ему помогли нейрохирурги.

Заведующий отделением Роман Михайлов рассказал, что мужчине провели декомпрессию и стабилизацию позвоночника в нужном положении.

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«Таким образом, у него теперь нервные структуры освобождены от сдавливающих компонентов и стабилизированы в неподвижном состоянии. Это все привело к освобождению от болевого синдрома, на третьи сутки после операции он вертикализирован, боли в ногах прошли, и сегодня он выписан на амбулаторное лечение», — добавил он.

После операции боли отступили, и сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе переподготовки педиатров. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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