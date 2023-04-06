06 апреля 2023, 09:54
Врачи из Солнечногорска помогли встать на ноги мужчине с сильными болями в спине
Мужчина в возрасте 60 лет поступил в больницу Солнечногорска с жалобами на сильные боли в пояснице и ногах, из-за которых он не мог самостоятельно передвигаться. Симптомы беспокоили его много лет. Встать на ноги ему помогли нейрохирурги.
Заведующий отделением Роман Михайлов рассказал, что мужчине провели декомпрессию и стабилизацию позвоночника в нужном положении.
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«Таким образом, у него теперь нервные структуры освобождены от сдавливающих компонентов и стабилизированы в неподвижном состоянии. Это все привело к освобождению от болевого синдрома, на третьи сутки после операции он вертикализирован, боли в ногах прошли, и сегодня он выписан на амбулаторное лечение», — добавил он.
После операции боли отступили, и сейчас мужчина чувствует себя хорошо.
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