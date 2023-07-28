Подмосковье 28 июля 2023, 12:27 Врачи из Солнечногорска помогли стать мамой пациентке с бесплодием Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Врачи городского округа Солнечногорск помогли родить здорового ребенка женщине, которой ранее ставили диагноз бесплодие. В местном роддоме на свет появилась девочка весом три килограмма и ростом 50 сантиметров.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Три года назад специалисты из Твери и Санкт-Петербурга поставили женщине диагноз бесплодие. Но пациентка продолжала проходить обследования у других специалистов.

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Она обратилась в Солнечногорскую областную больницу в 2021 году. За лечение пациентки взялись акушер-гинеколог Дмитрий Бейлин и заведующая гинекологическим отделением Инна Муталенко.

После женщине провели экстракорпоральное оплодотворение в Твери в 2022 году. Первая попытка сразу увенчалась успехом. Беременность протекала хорошо, и родить ребенка она решила в Солнечногорске.

При помощи кесарева сечения в Солнечногорском роддоме 20 июля у пациентки появилась на свет девочка. Сейчас мама и дочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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