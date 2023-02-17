17 февраля 2023, 11:26
Врачи из Серпухова спасли мужчину с гематомой в головном мозге
В Серпуховскую больницу поступил 33-летний мужчина с жалобами на головную боль и ухудшение зрения. Обследования показали, что у пациента геморрагический инсульт. Состояние угрожало его жизни, так как внутри оболочки головного мозга образовалась гематома.
«Мы выполнили экстренную хирургическую операцию, во время которой произвели доступ к костной ткани черепа с целью удалить внутримозговую гематому. Операция прошла успешно, объем гематомы составил 39 миллилитров», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Серпуховской больницы Александр Ефименко.
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Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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