Подмосковье 17 февраля 2023, 11:26 Врачи из Серпухова спасли мужчину с гематомой в головном мозге

Читать 360tv в

В Серпуховскую больницу поступил 33-летний мужчина с жалобами на головную боль и ухудшение зрения. Обследования показали, что у пациента геморрагический инсульт. Состояние угрожало его жизни, так как внутри оболочки головного мозга образовалась гематома.

«Мы выполнили экстренную хирургическую операцию, во время которой произвели доступ к костной ткани черепа с целью удалить внутримозговую гематому. Операция прошла успешно, объем гематомы составил 39 миллилитров», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Серпуховской больницы Александр Ефименко.

Реклама

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».