Подмосковье 13 февраля 2023, 17:21 Врачи из Сергиева Посада сохранили беременность пациентке с редкой патологией

Читать 360tv в

В гинекологическое отделение Центра материнства и детства в Сергиевом Посаде поступила 34-летняя женщина на восьмой неделе беременности. Пациентка жаловалась на острую схваткообразную боль внизу живота. Специалисты выявили у женщины редкую патологию — перекрут яичника с маточной трубой и приняли решение о срочной операции.

Патология опасна тем, что может привести к гибели органа, развитию перитонита и возможному летальному исходу, как матери, так и ребенка.

Реклама

«В ходе операции выяснилось, что перекрут — двойной. Патология была устранена лапароскопическим доступом, беременность была сохранена», — сообщила врач акушер-гинеколог Центра материнства и детства Сергиево-Посадской больницы Оксана Боловина.

Реклама

Отмечается, что перекрут яичника с маточной трубой является довольно редкой патологией, которая еще реже встречается у беременных женщин.

Сейчас будущая мама чувствует себя хорошо, и уже выписана.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».