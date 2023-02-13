13 февраля 2023, 17:21
Врачи из Сергиева Посада сохранили беременность пациентке с редкой патологией
В гинекологическое отделение Центра материнства и детства в Сергиевом Посаде поступила 34-летняя женщина на восьмой неделе беременности. Пациентка жаловалась на острую схваткообразную боль внизу живота. Специалисты выявили у женщины редкую патологию — перекрут яичника с маточной трубой и приняли решение о срочной операции.
Патология опасна тем, что может привести к гибели органа, развитию перитонита и возможному летальному исходу, как матери, так и ребенка.
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«В ходе операции выяснилось, что перекрут — двойной. Патология была устранена лапароскопическим доступом, беременность была сохранена», — сообщила врач акушер-гинеколог Центра материнства и детства Сергиево-Посадской больницы Оксана Боловина.
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Отмечается, что перекрут яичника с маточной трубой является довольно редкой патологией, которая еще реже встречается у беременных женщин.
Сейчас будущая мама чувствует себя хорошо, и уже выписана.
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Беременность
Сергиев Посад
Медицина
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