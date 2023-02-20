Подмосковье 20 февраля 2023, 10:28 Врачи из Сергиева Посада извлекли из желудка подростка деталь от спрея

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В Сергиево-Посадскую больницу поступил 16-летний подросток с инородным телом в желудке. При осмотре оказалось, что это пятисантиметровый носик от спрея против боли в горле.

«Мы ввели пациента в состояние наркоза и извлекли трубку с помощью эндоскопа. Операция прошла благополучно, парень провел у нас еще два дня», — сообщил врач-хирург Игорь Лещишин.

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В отделении детской хирургии пациента также пролечили от вирусного заболевания, которое стало причиной использования спрея. Сейчас подросток чувствует себя хорошо и уже выписан.

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Игорь Лещишин не в первый раз сталкивается с инородными телами в желудке. У специалиста уже собралась целая коллекция: монеты, батарейки-таблетки, детали конструктора, бусины и многое другое.

Хирург напоминает жителям Подмосковья, что если ребенок проглотил какой-либо предмет, необходимо как можно быстрее обратиться за квалифицированной помощью, чтобы врачи успели извлечь инородное тело, не прибегая к хирургическому вмешательству.

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