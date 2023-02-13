Подмосковье 13 февраля 2023, 11:37 Врачи из Щелкова спасли пенсионерку с пятью остановками сердца

Читать 360tv в

В реанимационное отделение Щелковской больницы бригада скорой помощи доставила пенсионерку в состоянии клинической смерти. Женщину удалось спасти, экстренно проведя сердечно-легочную реанимацию.

Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ для восстановления дыхания и насыщения организма кислородом, однако примерно через час сердце остановилось во второй раз.

Реклама

«Состояние пациентки улучшилось, и мы приняли решение отключить ее от искусственной вентиляции легких ввиду положительной динамики и ее стабильного состояния. Но спустя 30 часов после этого сердце остановилось в третий раз», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щелковской больницы Павел Патрушин.

Реклама

Сердце удалось снова запустить, после чего женщина пришла в сознание. Через сутки произошли еще две внезапные остановки. Врачи снова спасли пациентку, и прекращения сердечной деятельности больше не было. Через пять дней в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние женщины стабилизировалось, ее перевели в кардиологическое отделение. Оказалось, что у пациентки хроническая сердечная недостаточность, которая возникла на фоне ишемической болезни сердца.

Врачи приняли решение направить женщину в МОНИКИ имени Владимирского на дополнительное обследование. Там специалисты установили пациентке имплантируемый дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».