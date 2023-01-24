Подмосковье 24 января 2023, 13:04 Врачи из Щелкова спасли девушку с комком волос весом 3 килограмма в желудке Unsplash

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Девушка 21 года поступила в Щелковскую больницу в истощенном состоянии с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту после каждого приема пищи. Врачи обнаружили в желудке пациентки кровоточащие язвы и огромный комок волос.

Оказалось, девушка на протяжении долгого времени ела свои волосы. Однажды это уже привело ее к операции, но печальный опыт не помог преодолеть вредную привычку.

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«В срочном порядке мы сделали разрез около пупка и получили доступ к внутренним органам. Затем создали искусственный вход в полость желудка через переднюю брюшную стенку», — рассказал врач-хирург Щелковской больницы Александр Булычев.

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Операция прошла успешно, но девушка продолжает лечение в хирургическом отделении. Ее состояние постепенно улучшается. Полная реабилитация займет примерно месяц, после чего пациентке рекомендуют пройти курс лечения у психотерапевта.

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