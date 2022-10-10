Врачи из Щелкова спасли беременную с предлежанием плаценты | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 12:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врачи из Щелкова спасли беременную с предлежанием плаценты

Читать 360tv в

Беременная женщина с большим кровотечением поступила в перинатальный центр Щелкова на сроке 35-36 недель. Врачи обнаружили отслойку и предлежание плаценты, что угрожало здоровью пациентки и ребенка.

Главврач центра Андрей Пастарнак объяснил, что предлежание — один из самых опасных диагнозов в акушерстве. При нем плацента остается в нижней части матки и встает на пути плода. Из-за стресса, сильной физической активности и других факторов возникает кровотечение, несущее угрозу жизни матери и ребенка.

Реклама

«Поэтому беременные с таким диагнозом должны избегать стрессовых ситуаций, чрезмерной физической активности, факторов, которые могут привести к травме, следить за питанием и вести здоровый образ жизни», — сказал врач.

Реклама

Женщине провели экстренное кесарево сечение. В результате родился здоровый ребенок, который сейчас находится под наблюдением специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

0 0 0 0 0 0